Организаторы Евровидения 2023 отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на финале конкурса.

По информации The Times, Зеленский хотел призвать мировое сообщество продолжить поддержку Украины на фоне агрессии РФ, но Европейский вещательный союз расценил такое видеообращение как “слишком политическое”.

— Песенный конкурс Евровидение — это международное развлекательное шоу, которое руководствуется строгими правилами и принципами, установленными с момента его создания. В рамках этого одним из камней преткновения конкурса является неполитический характер мероприятия, — сказал один из представителей ЕВС.

По его словам, просьба Зеленского обратиться к зрителям на Евровидении будет противоречить этим правилам.

Инсайдеры говорят, что переговоры относительно выступления Зеленского еще продолжаются.