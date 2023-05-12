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Зеленскому отказали в выступлении на финале Евровидения 2023

12 мая 2023, 03:26
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Зеленському відмовили у виступі на Євробаченні 2023
Источник: Офис президента Getty Images

Организаторы Евровидения 2023 отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на финале конкурса.

По информации The Times, Зеленский хотел призвать мировое сообщество продолжить поддержку Украины на фоне агрессии РФ, но Европейский вещательный союз расценил такое видеообращение как “слишком политическое”.

— Песенный конкурс Евровидение — это международное развлекательное шоу, которое руководствуется строгими правилами и принципами, установленными с момента его создания. В рамках этого одним из камней преткновения конкурса является неполитический характер мероприятия, — сказал один из представителей ЕВС.

По его словам, просьба Зеленского обратиться к зрителям на Евровидении будет противоречить этим правилам.

Инсайдеры говорят, что переговоры относительно выступления Зеленского еще продолжаются.

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Источник
The Times
Теги
Евровидение Владимир Зеленский
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