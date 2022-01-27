Украинская актриса и судья шоу Україна має талант Ксения Мишина приобрела квартиру в Киеве.

На личной странице в Instagram звезда призналась, что в 2022 году начнет заниматься ремонтом своего жилья.

– Это невероятно круто – создавать квартиру мечты в осознанном возрасте, когда уже четко знаешь, что тебе важно, что тебе нравится и как ты хочешь чувствовать себя в своем пространстве, – поделилась Мишина.

Ксения добавила, что при разработке дизайна квартиры главным приоритетом являлся медитационный уголок. Именно без этого “магического места” актриса не представляет своего жилья.

Ранее в интервью Dorotye Ксения рассказывала, что ее четырехкомнатная квартира находится в одном из ЖК на левом берегу Киева. Актриса инвестировала деньги в новостройку и ждет, пока ей отдадут ключи от жилья.

Мишина призналась, что сначала хотела купить дом, но потом поняла, что это будет неудобно.

– Я хотела дом изначально и могла себе позволить его купить. Но я поняла, что это будет неудобно: ребенок, школа и куча проблем к этому добавляется. Смотрела в пригороде, ведь дома на территории Киева – это слишком дорого, такой возможности у меня не было. Я эту идею отложила на потом. Когда-то у меня будет дом, но сейчас я обойдусь квартирой, – рассказала Ксения.

Ранее Ксения Мишина рассекретила свой гонорар. Она призналась, что за одну съемочную смену получает около $1 тыс.

Гонорар Ксении зависит от проекта, в котором она участвует. По словам звезды, в начале пандемии коронавируса ее актерская деятельность немного приостановилась.