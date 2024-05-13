Певица Анна Тринчер осуществила мечту своей жизни. У артистки были проблемы со зрением, которых теперь нет.

Анна Тринчер сделала операцию на глазах

Знаменитость поделилась с поклонниками роликом, в котором она не может сдержать слез счастья. Очевидно, видео сняли сразу после того, как завершилась операция по лазерной коррекции зрения. В нем Анна находится в медицинском кабинете, на ней надета специальная накидка, а волосы спрятаны под шапочку.

— Я сделала операцию — лазерную коррекцию зрения. Мечта моей жизни осуществилась. Слезы. Счастье, — эмоционально прокомментировала Тринчер.

Реакция сети на операцию Анны Тринчер

Фолловеры певицы поддержали ее решение, поздравили с тем, что она пошла на оперативное вмешательство, а также поделились собственным опытом.

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Тоже в прошлом году сделала. Это кайф — видеть мир.

Я еще никак не решусь, поэтому ношу линзы. Поздравляю!

Поздравляю! Это классная вещь, теперь все изменится.

Да, это кайф, я ни на секундочку не пожалела, что сделала.

Анна Тринчер — не единственная знаменитость, обратившаяся за помощью к хирургам из-за плохого зрения. Певец и военный Александр Положинский в конце марта сообщил, что перенес операцию по замене хрусталика глаза.