Певица Анна Тринчер осуществила мечту своей жизни. У артистки были проблемы со зрением, которых теперь нет.
Анна Тринчер сделала операцию на глазах
Знаменитость поделилась с поклонниками роликом, в котором она не может сдержать слез счастья. Очевидно, видео сняли сразу после того, как завершилась операция по лазерной коррекции зрения. В нем Анна находится в медицинском кабинете, на ней надета специальная накидка, а волосы спрятаны под шапочку.
— Я сделала операцию — лазерную коррекцию зрения. Мечта моей жизни осуществилась. Слезы. Счастье, — эмоционально прокомментировала Тринчер.
Реакция сети на операцию Анны Тринчер
Фолловеры певицы поддержали ее решение, поздравили с тем, что она пошла на оперативное вмешательство, а также поделились собственным опытом.
- Тоже в прошлом году сделала. Это кайф — видеть мир.
- Я еще никак не решусь, поэтому ношу линзы. Поздравляю!
- Поздравляю! Это классная вещь, теперь все изменится.
- Да, это кайф, я ни на секундочку не пожалела, что сделала.
Анна Тринчер — не единственная знаменитость, обратившаяся за помощью к хирургам из-за плохого зрения. Певец и военный Александр Положинский в конце марта сообщил, что перенес операцию по замене хрусталика глаза.