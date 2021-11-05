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Персоны

Всегда была осторожна с оружием: Анджелина Джоли прокомментировала выстрел Болдуина

5 ноября 2021, 09:49 Валентина Чорна
Анджеліна Джолі
Источник: Getty Images

Американская актриса Анджелина Джоли прокомментировала трагедию, которая произошла на съемках фильма Ржавчина, когда актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс.

Эта ситуация ошеломила звезду, а также заставила задуматься о безопасности на съемочных площадках. Джоли выразила соболезнования семьям Болдуина и Хатчинс.

– Я не могу представить, через что проходят эти семьи. Сейчас горе и трагедия этого несчастного случая просто шокируют. Я всегда была очень осторожна, потому что мне приходилось много работать с оружием, – сказала Джоли.

Сама Джоли не раз снималась в боевиках, поэтому ей часто приходилось работать с оружием и другим опасным реквизитом.

— В том, как обращаться с оружием и в том, как его проверять, следует соблюдать процедуру и относиться к этому очень серьезно, — добавила звезда.

Напомним, что 22 октября актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, а также ранил режиссера Джоэла Соуза на съемочной площадке.

По данным СМИ, Болдуин не знал, что пистолет заряжен боевыми патронами. Вскоре после трагедии актер сообщил, что сотрудничает с полицией в рамках расследования, а также поддерживает семью погибшей.

После этого трагического случая голливудские кинооператоры подписали открытое письмо с требованием запретить использование настоящего огнестрельного оружия на съемочной площадке.

Источник
The Times
Теги
Алек Болдвін , Анджеліна Джолі
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