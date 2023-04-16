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Уютно, просторно, светло: Илона Гвоздева провела экскурсию домом своей мечты

16 апреля 2023, 17:14
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ілона Гвоздьова

Хореограф Илона Гвоздева показала свой дом, который достроила во время войны. Танцовщица провела по нему экскурсию, показав, как они с мужем и детьми там обустроились.

Известно, что ремонтом дома Илона занималась с супругом Иваном лично. Она отвечала за дизайн, а он был прорабом на строительстве и все контролировал.

В доме хореографа два этажа. Есть гостиная, кухня, две детских комнаты, гостевая, спальня с гардеробом и ванной, хозяйственные помещения и другое. В целом все сделано в спокойных тонах. Уютно, просторно и светло.

Строить дом своей мечты Гвоздева начала еще до полномасштабной войны. Ранее она делилась, что в нем нет ни одной батареи — лишь теплый пол.

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Фото: Илона Гвоздева

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