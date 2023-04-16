Хореограф Илона Гвоздева показала свой дом, который достроила во время войны. Танцовщица провела по нему экскурсию, показав, как они с мужем и детьми там обустроились.

Известно, что ремонтом дома Илона занималась с супругом Иваном лично. Она отвечала за дизайн, а он был прорабом на строительстве и все контролировал.

В доме хореографа два этажа. Есть гостиная, кухня, две детских комнаты, гостевая, спальня с гардеробом и ванной, хозяйственные помещения и другое. В целом все сделано в спокойных тонах. Уютно, просторно и светло.

Строить дом своей мечты Гвоздева начала еще до полномасштабной войны. Ранее она делилась, что в нем нет ни одной батареи — лишь теплый пол.

Фото: Илона Гвоздева