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Заступился за возлюбленную: Владимир Остапчук подрался с компанией пьяных людей

30 июля 2023, 13:59
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Володимир Остапчук із дружиною
Источник: Владимир Остапчук

Телеведущий Владимир Остапчук подрался с компанией пьяных людей. Все из-за того, что неадекваты начали оскорблять его возлюбленную Екатерину Полтавскую.

Неприятный инцидент произошел вечером 29 июля, когда пара возвращалась домой. Они зашли в лифт, в котором оказались с компанией нетрезвых молодых людей. Те стали кривлять Екатерину, чего Остапчук не стерпел.

— Я что-то сказала Вове. Один из них начал перекривлять меня. Вова сказал не ерничать. А пацан этот начал грубить. Вышли из лифта на первом этаже. Этот одноклеточный начал меня обижать, кричать что-то о маме и замахиваться. Ну и получил п**ды от Вовы, — поделилась Полтавская в своем Instagram.

Добавляет, после вся компания стала извиняться, кроме одной девушки, которая продолжала грубить и оскорблять Екатерину, однако возлюбленная Остапчука поставила ее на место.

Владимир Остапчук подрался

— Я сказала, что челюсть ей сломаю, и она закрыла рот, — отметила Екатерина.

Сам Остапчук сказал, что против таких вещей, однако не тогда, когда обижают его близких.

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