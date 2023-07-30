Заступился за возлюбленную: Владимир Остапчук подрался с компанией пьяных людей

Телеведущий Владимир Остапчук подрался с компанией пьяных людей. Все из-за того, что неадекваты начали оскорблять его возлюбленную Екатерину Полтавскую.

Неприятный инцидент произошел вечером 29 июля, когда пара возвращалась домой. Они зашли в лифт, в котором оказались с компанией нетрезвых молодых людей. Те стали кривлять Екатерину, чего Остапчук не стерпел.

— Я что-то сказала Вове. Один из них начал перекривлять меня. Вова сказал не ерничать. А пацан этот начал грубить. Вышли из лифта на первом этаже. Этот одноклеточный начал меня обижать, кричать что-то о маме и замахиваться. Ну и получил п**ды от Вовы, — поделилась Полтавская в своем Instagram.

Добавляет, после вся компания стала извиняться, кроме одной девушки, которая продолжала грубить и оскорблять Екатерину, однако возлюбленная Остапчука поставила ее на место.

— Я сказала, что челюсть ей сломаю, и она закрыла рот, — отметила Екатерина.

Сам Остапчук сказал, что против таких вещей, однако не тогда, когда обижают его близких.