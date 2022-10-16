На концерте Дмитрия Монатика (Monatik) в Праге на сцену вышел маленький мальчик Максим из Украины. Трогательным видео артист поделился в своем Instagram.
Юный поклонник подарил всей команде исполнителя цветы, а после спел с артистом. Максим уже был на концерте Монатика в Украине, о чем рассказал Дмитрий.
— К нам на ART Оборону в Праге пришел Максим. Он уже был у нас на концерте в Кривом Роге, а сейчас уже вышел с нами, спел, а еще и очень галантно всех поздравил. Его дедушка сейчас на передовой защищает нашу страну. Слава нашим героям, — написал певец под видео.
Также артист выделил стиль Максима, намекнув, что тот уж очень похож на его.
Подписчиков Дмитрия растрогало видео, они отметили, что с таким настроением украинцев, нашу страну никогда не победить.
- Прекрасное будущее нашей страны. Мальчик с большим сердцем, точно как и его дедушка, да и стиль топчик.
- Слезы на глазах.
- Очень трогательно.
- Маленький Монатик.
- С таким общим настроением Украину никогда никому не победить! Это невозможно физически и духовно! Нет у врага никакого шанса!
- Наше будущее… Наше лучшее поколение! Самые лучшие, самые крутые в мире! Ибо их души познали и горе, и любовь! — Пишут в комментариях пользователи сети.
Монатик не единственный артист, который близок со своими поклонниками. Так, недавно Артем Пивоваров остановил концерт ради юного фаната, который потерял близкого человека.
Певец увидел слезы на глазах у маленького украинца и спустился к нему, а также заплакал вместе с ним.