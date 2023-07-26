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Зарабатывает муж, живу у мамы: Тоня Матвиенко рассекретила свои доходы

26 июля 2023, 08:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тоня Матвиенко

Певица Тоня Матвиенко рассказала, сколько зарабатывала до войны и какой доход у нее сейчас.

По словам дочери Нины Матвиенко, до 24 февраля 2022 года она чувствовала себя счастливой и довольной. Стабильно в месяц заработок составлял $2-3 тыс. Сейчас же таких цифр уже нет.

— Сейчас вообще не зарабатываю. Сейчас Арсен зарабатывает, и я живу у мамы. Кто может, все и скидываемся. Вот и приняла решение. Что я сижу? Нужно действовать, реализовываться, — говорит исполнительница.

Теперь Тоня устроилась преподавателем и уже с 1 сентября выходит на работу.

— Иду в Поплавского. Вокал преподавать. Очень переживаю, что будет дальше в Украине. И с финансами это связано, зарплата. С 1 сентября выхожу, — поделилась Матвиенко.

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Источник
Слава Дьомін
Теги
Тоня Матвієнко
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