Участница романтического реалити Холостяк 12 косметолог Марина рассказала, какие манипуляции с лицом делала. Девушка показала себя до и после пластики и уколов красоты.
Так, Марина призналась, что делала риносептопластику, поскольку ей было трудно дышать и она не понимала, почему у нее всегда заложен нос. Так у нее появилась зависимость от капель, после чего девушка приняла решение обратиться к хирургу. К слову, у него же она делала и маммопластику.
— На фото слева мне 24 года, а сейчас мне 26… Хирург отправил меня сделать КТ, чтобы понять, что происходит внутри. Конечно, там было искривление носовой перегородки, и, возможно, это произошло после аварии в 2017 году, когда я сильно ударилась носом. Поэтому надо было делать септопластику, — поделилась участница Холостяка.
Говорит, поскольку планировалось хирургическое вмешательство в нос, решила сразу подправить и форму — сделать уже. Добавляет, губы колит себе сама, ботокс раз в год, однажды заполняла и носослезную борозду.
— Делаю чистку кожи раз в два месяца, люблю проколоть раз в год полинуклиотиды или биоревитализацию. Именно сейчас мне нравится все, и я уже ничего не хочу менять. Сейчас я работаю над новыми знаниями, адаптацией в другой стране и над фигурой, — подчеркнула Марина.