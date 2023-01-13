Главный герой романтического реалити Холостяк 12 Алекс Топольский рассказал, как выбрал победительницу шоу, которая уже всем станет известна сегодня, 13 января.

В финале проекта оказались две участницы — Екатерина Лозовицкая и Александра Мудрая. По словам Алекса, чувства у него были к ним двум, а потому он решил объяснить поклонникам свой выбор, сравнив девушек с яхтами.

— Однажды вечером, прогуливаясь по городу, я увидел две яхты, привязанные к причалу. Одна яхта качалась, ее носило в разные стороны, в ней была какая-то дикость, жажда приключений, и всем своим видом она давала понять, что этой веревки недостаточно, чтобы ее удержать… В то же время, на другой стороне была привязана яхта, которая очень плавно покачивалась, никуда не рвалась. Создавалось такое впечатление, что к ней был привязан невидимый якорь, удерживавший ее в этом умиротворении и покое, — поделился Топольский.

Говорит, Саша и Катя — абсолютно разные, именно как и эти две яхты. У них разные принципы, мировоззрение, характеры. И он с ними раскрывался тоже по-разному.

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Добавляет, уверен, что с Мудрой в основе отношений будут непредсказуемость, спонтанность и страсть.

— У Саши очень ярко выражено страстное желание изучения всего нового. Она любит и радуется жизни — это крепкая нить, соединяющая ее душу и сердце со вселенной. Она – отличный партнер по протаптыванию новых дорог в жизни. Я убежден, что с Сашей я буду оставаться вечно молодым. Она буквально эликсир молодости и энергии, — отметил Холостяк.

С Катей же он чувствовал покой, умиротворение, доверие и глубину — того, чего ему не хватало в Америке, где он живет более 10 лет. Признается, ему импонирует семья Лозовицкой и ее воспитание.

— Теплота, любовь, культура, царящие в ее семье, передались и самой Кате. Она будет прекрасной мамой, которая сможет привить только самые лучшие ценности ребенку. Ее доброта лежит в основе ее характера – это меня очень подкупает С Катей во мне просыпался романтик, с Сашей во мне бушевала страсть. Я спросил: — Кого ты рядом с собой ищешь на самом деле?. Ответ вы узнаете уже сегодня, — подчеркнул Алекс.

Напомним, в 19:00 по телеканалу СТБ состоится финал Холостяка 12.