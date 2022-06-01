Певица Слава Каминская вступилась за русский язык в Украине и поделилась историей, как жила с новой девушкой своего экс-супруга.

Слава заявила, что не отказывается от украинского языка и очень хорошо на нем разговаривает, но лишь только когда это нужно.

— Я одесситка. Мой родной язык, на котором я разговариваю с детства — русский. Это не мои проблемы, что какие-то п****аси разговаривают на том же языке, на котором я и 75% украинского народа — Харьков, Донецк, Днепропетровск. Можно говорить на любом языке, главное — понимать друг друга. Мы же понимаем, — отметила исполнительница.

Каминская сказала, что многие не разговаривают так хорошо на украинском языке, как она.

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— Ладно, я еще могу выучить. Моя мама — ей 65. Она вышла замуж за моего папу в Одессе, где мы говорили на русском. Она не может в этом возрасте учить. Не может, не хочет, не будет. Я люблю украинский и даже начала писать на нем песни. Но в жизни говорю на русском, — подчеркнула Слава.

Рассказала артистка и о том, как жила несколько дней с новой возлюбленной своего бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского. В начале полномасштабной войны они все вместе оказались у их кумовей.

— Я никогда в конфликты не лезу. Я дружу и со всеми своими бывшими. Она очень хорошая девочка, заплетала Лауре косички. Все абсолютно нормально. У меня нет никаких претензий, мы нормально провели время. Немного некомфортно, такого опыта еще не было, но нормально, — отметила Слава.

Сейчас Слава Каминская вместе с детьми находится в Нидерландах. Певица отметила, что решила выехать из Украины только из-за детей.