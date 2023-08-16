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Вместо Тачек — Копейка: Россия украла у Pixar культовый мультфильм

16 августа 2023, 12:27
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Тачки
Источник: Unsplash

В России планируют выпустить версию мультфильма Тачки от Pixar — подобие на анимацию назвали Копейка. По сути, это полностью краденная работа кинокомпании из США — в РФ своего придумать не способны, но показать “успехи” импортозамещения нужно.

Так, впервые информацию о пародии на Тачки раскрыли во время питчинга в Фонде кино — созданием займет компания Гром, которые попытаются показать российский автопром в наилучшем свете.

Тачки

Именно авто из РФ будет ключевой особенностью мультфильма — они будут кататься по автомобильному миру, над которым нависла опасность. Впрочем, россияне даже чужие автомобили выдают за свои — к примеру, тот же ЗАЗ-969 массово производился на Луцком автомобильном заводе, а “в полностью российской” Lada Vesta очень много компонентов от Nissan и Renault.

Примечательно, что герои будут представлять концерны, которые работают в России — именно компании помогут с финансированием этот мультфильма. Озвучивать автомобили должны российские политики. 

Это не первый случай, когда россияне крадут у других мультфильмы — к примеру, украинский мультфильм Мавка. Лесная песня появился в российской озвучке.

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