Музыкальный критик и рок-журналист Артемий Троицкий высказался о российских артистах, которые поддерживают полномасштабную войну в Украине.

В эфире телеканала FreeДом он заявил, что публичных людей, поддерживающих действия власти РФ, президент Владимир Путин активно использует, однако эффекта от этого нет.

— Один Юрий Шевчук или одна Земфира весят намного больше, чем штук 100 Ларис Долиных. Тут особо огорчаться не следует… Участвуют они во все этих позорных пропутинских мероприятиях именно потому, что прекрасно знают, что больше нигде не нужны, а жить и зарабатывать деньги хочется. Все, что им остается — идти на панель и отдаваться за эти самые патриотические гроши, — отметил Троицкий.

Говорит, не испытывает ни малейшего сожаления к этим артистам, и рад, что среди них практически нет его друзей и знакомых.

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Ранее российский музыкант Юрий Шевчук рассказал об отношении россиян к войне в Украине. Сам он критикует действия власти РФ.

Артист признался, боится, что жителей РФ сможет научить любить и ценить мир только такая же война, как в Украине. Также он отметил, что россияне — не рабы, просто они находятся в оккупации и среди них тоже есть герои.

Фото: Артемий Троицкий