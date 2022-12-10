Залез в чужой дом и ловил “преступников”: Богдан Буше признался, что попадал в полицию

За кулисами Improv Live Show (Новый канал) блогер и актер Богдан Буше рассказал, как загремел в полицейский участок из-за игры в фильм Один дома.

Забавная история произошла в детстве – Буше с друзьями залез в дом, где, как им показалось, никто не живет.

— Обустроились в этом доме, как на своей базе. Провели так несколько недель. Как потом оказалось, там жили люди, которые просто уехали на лето. Но ведь дом выглядел как заброшенный. Мы бы никогда не подумали, что там кто-нибудь живет.

Каждый день несколько недель Буше вместе с друзьями ходил туда развлекаться.

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– Однажды приходим на “наше место” и видим, что там кто-то был. Столы передвинуты, валяются бутылки из-под пива, все не так, как всегда. Мы решили, что это кто-то посягнул на нашу территорию. Начали придумывать, как поймать этих злоумышленников, составили план-перехват, как в фильме Один дома. Поставили лестницу, чтобы при открытии двери она упала, спилили ступеньку, чтобы, когда на нее наступят, нога провалилась, — вспоминает блогер.

Когда подготовка была завершена, ребята решили передохнуть. Тут один из них услышал, что под окнами кто-то ходит.