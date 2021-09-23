Остались за бортом: Брежневу и Джанабаеву не позвали на семейный праздник Меладзе

Популярных артисток Веру Брежневу и Альбину Джанабаева не позвали на семейный праздник Меладзе.

Мама братьев Меладзе Нелли праздновала 87-летие. На празднике присутствовал ее муж Кота Меладзе, с которым они вместе 59 лет. Также за столом присутствовали их сыновья Валерий и Константин, их внучка Арина Меладзе (дочь Валерия).

Именно Арина опубликовала видео, на котором Валерий радостно подпевает С днем рождения тебя на английском, а Константин снимает видео.

Однако на празднике не присутствовали невестки Нелли Меладзе — Джанабаева и Брежнева.

Дочери Валерия Меладзе Инга, Софья и Арина пребывают не в лучших отношениях с Альбиной из-за того, что продюсер когда-то изменил их маме – Ирине Меладзе.

Судя по соцсетям, Джанабаева посвятила вечер live-выступлению на радио, а Брежнева сейчас находится заграницей.

По странному стечению обстоятельств, Валерий и Константин Меладзе сейчас женаты на певицах, которые раньше пели в группе Виа Гра. В частности братья ради новой любви, оставили своих жен.

В 2015 году о романе Константина Меладзе и Веры Брежневой стало известно общественности. Экс-супруга композитора Яна призналась, что муж ей давно изменял с певицей.

Довольно похожая история любви была и у Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой. Она довольно долгое время была его бэк-вокалисткой. Именно в те времена она родила своего первенца, однако певица долго держала в тайне, кто именно отец ее сына.

К моменту раскрытия тайны отцовства Валерий и его жена Ирина находились в законном браке. Жена Валерия Меладзе позже делилась, что для нее это было настоящим потрясением, потому что была с Альбиной в дружеских отношениях. В 2013 году Джанабаева забеременела второй раз, но только через четыре года Валерий признался публике, что он влюблен в певицу, и у них отношения.