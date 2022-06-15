Всемирно известная корейская кей-поп группа BTS объявила о своем временном распаде. Все семеро участников заявили, что хотят сосредоточить свои силы на сольной карьере.

Об этом музыканты заявили во время празднования годовщины бойз-бенда.

По словам звезд, они временно перестанут выступать вместе. Однако многие музыканты после такого решения не воссоединялись.

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После громкого заявления BTS, музыкальный лейбл Hybe прокомментировал слова своих подопечных.

— BTS не берут перерыв. В настоящее время участники будут уделять больше внимания сольным проектам, — добавили в компании.

Лидер группы, рэпер RM также указал на большой минус всех популярных кей-поп коллективов.

— Я всегда думал, что BTS отличается от других групп, но проблема в K-Pop-группах — они не дают тебе времени, чтобы созреть. Ты должен постоянно создавать музыку, — сказал артист.

Многие фанаты считают, что виной этому необходимость в прохождении службы в армии Южной Кореи — самый старший участник группы Чин до конца года должен отправиться на двухлетнюю службу.

26-летний музыкант Чимин также прокомментировал распад своей группы.

— Я думаю, мы сейчас переживаем трудный период, поскольку пытаемся найти свою идентичность, и это утомительный и долгий процесс, — сказал артист.

Раньше у BTS были коротки перерывы в работе — в 2019 году и начале декабря 2021 года.