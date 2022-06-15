Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Займутся сольной карьерой: бойз-бенд BTS объявил о распаде

15 июня 2022, 09:48
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
BTS
Источник: Getty Images

Всемирно известная корейская кей-поп группа BTS объявила о своем временном распаде. Все семеро участников заявили, что хотят сосредоточить свои силы на сольной карьере.

Об этом музыканты заявили во время празднования годовщины бойз-бенда.

По словам звезд, они временно перестанут выступать вместе. Однако многие музыканты после такого решения не воссоединялись.

Сейчас смотрят

После громкого заявления BTS, музыкальный лейбл Hybe прокомментировал слова своих подопечных.

— BTS не берут перерыв. В настоящее время участники будут уделять больше внимания сольным проектам, — добавили в компании.

Лидер группы, рэпер RM также указал на большой минус всех популярных кей-поп коллективов.

— Я всегда думал, что BTS отличается от других групп, но проблема в K-Pop-группах — они не дают тебе времени, чтобы созреть. Ты должен постоянно создавать музыку, — сказал артист.

Многие фанаты считают, что виной этому необходимость в прохождении службы в армии Южной Кореи — самый старший участник группы Чин до конца года должен отправиться на двухлетнюю службу.

26-летний музыкант Чимин также прокомментировал распад своей группы.

— Я думаю, мы сейчас переживаем трудный период, поскольку пытаемся найти свою идентичность, и это утомительный и долгий процесс, — сказал артист.

Раньше у BTS были коротки перерывы в работе — в 2019 году и начале декабря 2021 года.

Читайте также:
Займутся сольной карьерой: бойз-бенд BTS объявил о распадеПровальная попытка: Газманов опозорился, пытаясь подставить украинских защитников

Источник
The Guardian
Теги
BTS
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь