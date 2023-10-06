Хореограф Евгений Кот признался, что сами военнослужащие сказали ему не торопиться в ряды ВСУ. Они убедили его, что в тылу он может сделать для фронта даже больше. К тому же в военном билете у него есть отметка “ограниченно годный” из-за большого количества травм и проблем с сосудами. Еще Евгений Кот подпадает под бронь.

— На данный момент я преподаватель университета культуры и искусств. Преподавателям сейчас не присылают повестки, — пояснил Евгений Кот в разговоре со Славой Деминым.

При этом танцовщик заверил, что не от кого не прячется, поэтому допускает возможность повестки и службы. Хотя и признался, что эта мысль пугает.

— Страшно всем — даже суперпрофессионалам, даже нашим киборгам и всем воинам страшно, потому что это не на прогулку выйти, — считает артист.

Его жена — танцовщица Наталья Татаринцева — поделилась, что не хотела бы отпускать мужа на войну, однако, и не будет останавливать его.

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— Не буду оставлять, падать на колени, в сопли-слезы. Я скажу: “Делай так, как ты считаешь”. Хотя я, конечно, не хочу, — поразмышляла артистка.

Тренер и четырехкратная чемпионка мира по полдэнсу добавила, что считает себя реалисткой. Поэтому действует в соответствии с ситуацией, думая о будущем и развитии.

Фото: Евгений Кот