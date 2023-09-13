Певица и блогерка Анна Тринчер не скрывает от поклонников различных инцидентов, случающихся с ней. В сториз исполнительница опубликовала момент своего падения со сцены. Это произошло во время ее выступления на свадебном концерте.

Тринчер с юмором подписала это видео, отметив, что очень отдана своей профессии. На записи видно, что певица идет по сцене, доходит до ступенек, оступается и падает. За кадром слышно, как кто-то сообщает ей, что она упала. К счастью, никаких последствий для здоровья исполнительница не понесла.

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Для выступления Анна Тринчер выбрала темный комбинезом в обтяжку со стразами и соблазнительным декольте. На ноги обула светлые босоножки на шпильках, усыпанные камешками. Видео певица сопроводила своей песней Очі и сделала стоп-кадры падения, наверное, чтобы фанаты могли лучше рассмотреть. что произошло.

Также блогерка не отказывается от откровенных вопросов и недавно рассказала, где у нее был лучший секс.