Певица Джамала призналась, верит ли в то, что Крым будет освобожден от российский оккупантов. Также она рассказала, остались ли у нее родственники на полуострове и какое настроение там у людей.

В эксклюзивном интервью программе Вікна-новини Джамала сказала, что очень бы хотела, чтобы ее дети увидели родной полуостров и то, что видела она в детстве — дом ее семьи, сады, культуру и могилы предков.

— Когда они вырастут, они должны знать историю своих предков. Это точно дает понимание, кто ты и откуда ты. Если ты точно знаешь свои корни, ты идешь по жизни как целостная личность, — подчеркнула певица.

Говорит, у нее осталось много родственников в Крыму и, несмотря на сложившуюся ситуацию, люди там осознают важность не потерять себя.

Сейчас смотрят

— Для этого нужно четко знать, что оккупация не навсегда, это временно. Люди, оставшиеся там, в большой опасности, потому что за любую правду, митинг или даже неправильную книгу в библиотеке им грозит тюрьма или расправа, — отмечает артистка.

Джамала подчеркнула, что мы должны ценить тех, кто там остается и стоит фронтом изнутри. Говорит, шаг за шагом люди там строят фундамент для возвращения Крыма под контроль Украины.

Отметим, сейчас Джамала находится в Польше, поскольку она возьмет участие в Танцах со звездами. Стоит отметить, что на польском шоу будут собирать деньги для украинцев.

Джамала сказала, что это условие было главным для нее.