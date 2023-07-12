Певица Тина Кароль похвасталась урожаем со своего огорода.
В Instagram-stories исполнительница обнародовала фото, на котором предстала с подросшими огурцами. На кадре Тина Кароль появилась в домашнем образе и без макияжа.
Артистка не стала скрывать радости от удачного урожая, а потому выглядит очень довольной и улыбчивой.
Также Тина Кароль показала немного своего сада, где растут гортензии и лаванда. Когда-то исполнительница говорила, что любит возиться в земле.
Тина Кароль не единственная артистка, которая гордится своим урожаем. Так, недавно певица Злата Огневич показала, что выращивает на подоконнике в своей квартире.
Исполнительница рассказала, что уже через несколько дней у нее будут брокколи и показала микрогрин.
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