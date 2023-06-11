Киевская группа Junket планировала выступить в Одессе 9 июня с благотворительным концертом в местном заведении More Music Club.

Но его отменили после того, как музыкантов задержали на вокзале сотрудники ТЦК, а артистов отправили в воинскую часть.

Сейчас эту ситуацию активно обсуждают в социальных сетях.

Что говорят музыканты?

По словам участника группы Дмитрия Сазонова, Junket планировал дать благотворительный концерт для сбора средств для пострадавших жителей Херсонщины.

Он рассказал, что их задержали возле Одесского вокзала, как только они вышли из поезда и перешли дорогу. Сначала их остановил патрульный и попросил показать документы. Впоследствии там появились, вероятно, представители территориального центра комплектования.

— Люди в военной форме, еще раз проверили наши данные. У меня есть документ об отсрочке, поэтому мне сказали “этот нам не интересен”, могу идти по своим делам, тем более с таким “животиком”, а ребят настойчиво пригласили пройти в автобус, который отвезет их на сверку, — рассказал Дмитрий.

Впоследствии у Сазонова исчезла связь с коллегами. Через друзей он нашел музыкантов и передал им воду и еду.

По словам ребят, у них изъяли телефоны и они по состоянию на 15.00 в день прибытия уже прошли военно-врачебную экспертизу. Один из музыкантов якобы жаловался на боль, но всем якобы сказали, что они “абсолютно здоровы”.

Сазонов сказал, что музыкантов держали до 19.00, потом отдали телефоны и сказали, что через полчаса они выезжают на обучение в элитную часть десантно-штурмовых войск.

Как объясняют в ТЦК?

В Одесском областном ТЦК сообщили, что музыканты получили повестки “для сверки данных”.

— Указанные военнообязанные мужчины призывного возраста с начала провозглашения мобилизации не появлялись в центры комплектования по месту регистрации, что было засвидетельствовано общей всеукраинской базой данных военнообязанных, — пояснили в ТЦК.

Там отметили, что один из представителей группы имел при себе документы об отсрочке призыва по мобилизации, поэтому к нему “вопросов не было”. Остальные получили приглашение на прохождение процедуры уточнения данных и медицинского осмотра.

Как пояснили в ТЦК, музыкантов призвали на военную службу и зачислили в команду отправки, ведь у них не было оснований для отсрочки призыва. Когда они прибыли в указанную воинскую часть, то не прошли профотбор первоочередной потребности войска.

— С целью оптимизации использования мобилизационного ресурса, было принято решение направить их по основному профессиональному профилю, — добавили в ТЦК.

Также там сообщили, что в ближайшее время музыканты присоединятся к особому подразделению 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка Культурный десант, где, как указали в ТЦК, “выполняя свой мобилизационный долг смогут реализовать себя, в частности, по основному виду деятельности — культурно-просветительским, музыкальным”.

Фото: Junket