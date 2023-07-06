Ночью 6 июля Россия совершила ракетный удар по Львову. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Террористический акт активно обсуждают в сети, как пользователи, так и звезды.
Реакция звезд на ночной обстрел Львова 6 июля — далее в материале.
Океан Ельзи выразили соболезнование семьям и близким погибших из-за очередного теракта со стороны РФ.
— Львов. Сегодня ночью российская ракетная атака на жилые дома. Выражаем соболезнование семьям и близким погибших, — подписали видео с места событий артисты.
Группа Друга Ріка посочувствовали жителям города.
— Сочувствуем и разделяем вашу боль. Россия должна быть уничтожена, — заявили музыканты.
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво показал тяжелое видео с места происшествия.
— Какой ужас… Львов, мне так жаль… просто животные, это ужас… — прокомментировал событие кулинар.
Актриса Наталка Денисенко показала разрушенные здания во Львове.
— Львов, мои искренние сочувствия. Где набрать тех нервных клеток? — задалась вопросом звезда.
Лидер Океану Ельзи Святослав Вакарчук поразмышлял о мотивах и последствиях ракетного обстрела Львова.
— Очередной теракт, очередная попытка запугать, разрушить, уничтожить… на этот раз — в моем родном Львове… Но каждое страшное действие русских террористов только укрепляет нашу волю к победе, и делает нас сильнее… Искренние соболезнования родным и семьям погибших, — заявил Святослав.
— За все придет расплата. Смерть врагам! — заявила атистка.