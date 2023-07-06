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За все придет расплата: реакция звезд на ракетный обстрел Львова

6 июля 2023, 10:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Вакарчук і Каменських

Ночью 6 июля Россия совершила ракетный удар по Львову. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Террористический акт активно обсуждают в сети, как пользователи, так и звезды.

Реакция звезд на ночной обстрел Львова 6 июля — далее в материале.

Океан Ельзи выразили соболезнование семьям и близким погибших из-за очередного теракта со стороны РФ.

Океан Ельзи

— Львов. Сегодня ночью российская ракетная атака на жилые дома. Выражаем соболезнование семьям и близким погибших, — подписали видео с места событий артисты.

Группа Друга Ріка посочувствовали жителям города.

Друга Ріка

— Сочувствуем и разделяем вашу боль. Россия должна быть уничтожена, — заявили музыканты.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво показал тяжелое видео с места происшествия.

— Какой ужас… Львов, мне так жаль… просто животные, это ужас… — прокомментировал событие кулинар.

Актриса Наталка Денисенко показала разрушенные здания во Львове.

Наталка Денисенко

— Львов, мои искренние сочувствия. Где набрать тех нервных клеток? — задалась вопросом звезда.

Лидер Океану Ельзи Святослав Вакарчук поразмышлял о мотивах и последствиях ракетного обстрела Львова.

— Очередной теракт, очередная попытка запугать, разрушить, уничтожить… на этот раз — в моем родном Львове… Но каждое страшное действие русских террористов только укрепляет нашу волю к победе, и делает нас сильнее… Искренние соболезнования родным и семьям погибших, — заявил Святослав.

Настя Каменских напомнила, что это далеко не первый террористический акт со стороны России.
Каменських
Певица Ирина Федишин заявила, что у нее нет слов.
— За все придет расплата. Смерть врагам! — заявила атистка.

Теги
Ирина Федишин Война в Украине Львов Настя Каменских Наталка Денисенко Святослав Вакарчук
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