Ночью 6 июля Россия совершила ракетный удар по Львову. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Террористический акт активно обсуждают в сети, как пользователи, так и звезды.

Реакция звезд на ночной обстрел Львова 6 июля — далее в материале.

Океан Ельзи выразили соболезнование семьям и близким погибших из-за очередного теракта со стороны РФ.

— Львов. Сегодня ночью российская ракетная атака на жилые дома. Выражаем соболезнование семьям и близким погибших, — подписали видео с места событий артисты.

Группа Друга Ріка посочувствовали жителям города.

— Сочувствуем и разделяем вашу боль. Россия должна быть уничтожена, — заявили музыканты.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво показал тяжелое видео с места происшествия.

— Какой ужас… Львов, мне так жаль… просто животные, это ужас… — прокомментировал событие кулинар.

Актриса Наталка Денисенко показала разрушенные здания во Львове.

— Львов, мои искренние сочувствия. Где набрать тех нервных клеток? — задалась вопросом звезда.

Лидер Океану Ельзи Святослав Вакарчук поразмышлял о мотивах и последствиях ракетного обстрела Львова.

— Очередной теракт, очередная попытка запугать, разрушить, уничтожить… на этот раз — в моем родном Львове… Но каждое страшное действие русских террористов только укрепляет нашу волю к победе, и делает нас сильнее… Искренние соболезнования родным и семьям погибших, — заявил Святослав.

Настя Каменских напомнила, что это далеко не первый террористический акт со стороны России.

Певица Ирина Федишин заявила, что у нее нет слов.