Ведущая Леся Никитюк откровенно рассказала о своем личном. Звезда редко делится своими мыслями на такие темы, но делает это со своим фирменным юмором.

Так, Лесю в Instagram спросили, есть ли у нее сейчас пара — как оказалось, Никитюк за свободные отношения без привязок.

— Серьезные отношения закончились в прошлом году — ну вы же читали об режиссере и операторе? — отшутилась ведущая.

Публичность и популярность может сказаться на отношениях — артистка рассказала, каким должен быть мужчина рядом с ней.

— Ему нужно быть уверенным и понимать, что это моя работа. Ему же будут время от времени ставить вопросы на улице: это же вы Лесин парень, да? Прикольно, вам повезло, — добавила Леся.

Подписчики также затронули тему детей — сейчас Никитюк 35, и она все еще не является мамой.

— Конечно, у меня есть в планах ребенок. Я очень люблю детей, а племянницы переживают, что когда у меня появятся свои дети, то я их буду меньше любить. Но это не так — я буду любить всех, — призналась Леся.

Так ведущая в очередной раз развеяла слухи о романе. Ранее один из блогеров заявил, что у Никитюк был роман с влиятельным человеком из шоу-бизнеса, который помогал ей продвигаться по карьерной лестнице. Звезда с юмором отреагировала на заявления, и в шутку призналась, что встречается с оператором или со звукорежиссером.