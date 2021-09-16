Стал известен еще один претендент, который будет бороться за сердце главной Холостячки страны и украинской певицы Златы Огневич. Им является психолог и блогер Роман Свечкоренко.

Продюсеры романтического реалити-шоу Холостячка продолжают знакомить зрителей с участниками проекта, которые попробуют завоевать внимание Златы Огневич.

Роману Свечкоренко 31 год. Около четырех лет мужчина занимается психологией и считает себя специалистом в области женского счастья.

Роман ездит в туры по городам, собирает полные залы, разрабатывает онлайн-курсы и авторские мастер-классы. Своей жизнью и мыслями он активно делится в социальных сетях. И, судя по всему, у него это неплохо получается. В Instagram на Свечкоренко подписано почти миллион пользователей.

У Романа есть дочь Мия. Он признается, что она — самое главное в его жизни, и проводит с ней все свое свободное время.

— Быть хорошим отцом — это проявлять свою любовь к ребенку через внимание. Ради дочери я перенесу или отменю любую встречу. Своего ребенка я всегда ставлю в приоритет, — отметил психолог.

Также он сказал, что семья — это очень важно, поэтому Свечкоренко верит в любовь и считает, что проект Холостячка станет для него судьбоносным.

— Для меня семья — это очень важно. И у меня вообще нет сомнений, что со Златой можно построить прочные отношения. Уверен, у нас это получится, — заявляет участник.

Премьера реалити-шоу Холостячка 2 состоится уже 17 сентября на телеканале СТБ в 19.00.