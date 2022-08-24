Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук в День Независимости Украины побывал на Востоке. Там он провел время с украинскими военными.

В эфире телемарафона Единые новости Святослав сказал, что находится на передней линии фронта. Где именно — сказать не может в целях безопасности.

— Скажу только, что это восточный участок фронта. Настроение у парней отличное. Они все мотивированные, заряженные. Предлагаю, чтобы мы вместе все поздравили Украину! Слава Украине! Героям слава! — сказал Вакарчук, наведя камеру на военных.

Уверен, сейчас у многих людей изменилось отношение к независимости.

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— Мы все поняли, даже те, кто этого не осознавал ранее, что за независимость нужно бороться. Что это не то, что тебе просто дарят, и это не то, что дается в наследие… А потом ее нужно, как ребенка, оберегать всю жизнь, воспитывать и защищать. Думаю, сейчас это понимают все, особенно эти парни, с которыми я сегодня встречаюсь, — отметил Вакарчук.

Артист вспомнил свой первый День Независимости в 1991 году. Тогда его папа имел отношения к событиям у власти, что происходили, и его даже хотели арестовать.

— Но закончилось все хорошо, 24 числа в Верховной Раде была провозглашена Независимость. Я встретил ее на улицах Львова с счастьем. На следующий день, будучи студентом, поехал с одногруппниками в лагерь. Сегодня доминирующее чувство гордости. Не могу сказать, что много поводов для радости, хотя мне приятно находится с парнями, но когда ты понимаешь, сколько людей погибло и погибает…. Не до радости, но до гордости. У нас лучшая страна в мире, — подчеркнул Вакарчук.

Уверен, мы победим, просто нужно потерпеть и каждому сделать свое дело.