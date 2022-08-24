Фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк в эксклюзивном интервью Фактам ICTV признался, что понял за шесть месяцев полномасштабной войны и когда испытывал наибольший страх с 24 февраля.

Также музыкант рассказал о сборе средств, который коллектив открыл для раненных воинов с Азовстали.

Олег говорит, что в связи с болезненными событиями, которые ежедневно сейчас происходят из-за российских фашистов, действительно начинаешь понимать — каждый момент важен, и нужно ценить каждый миг своей жизни.

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— Больше всего сейчас, пожалуй, как и каждому украинцу, хочется победы и мира для Украины. Об этом мысли ежеминутно. Украинцы сейчас как никогда едины. За нами победа, и мы идем к ней, — уверен Псюк.

Признается, с первого дня войны каждый день — страх. 24 февраля — особенно, поскольку вторглась РФ.

— До конца было не понятно, что происходит, особенно когда слышишь взрывы. Как можно быть спокойным, когда в твоей стране — война? И сейчас есть постоянное чувство страха за своих друзей и родных, которые находятся в Украине. Потому что ты не знаешь, куда прилетит на следующий день, и куда попадет ракета. Мы видели неоднократно, какие изверги эти российские военные, — отметил артист.

Добавляет, что в войне виноваты все, кто молчит о ней. Говорит, друзей среди россиян у него нет.

— Конечно, как и повсюду — есть хорошие, адекватные люди. И те, кто не поддерживает войну в Украине среди россиян, мы их слышали в соцсетях, — подчеркнул Олег.

Сейчас многие слова для украинцев приобрели новый смысл, например, такие как: град, краб, растяжка. Лично для группы такое слово — патрон.

— Мы узнали о псе по имени Патрон, который стал символом Международного координационного центра по гуманитарному разминированию, созданного МВД Украины. Поэтому патрон может ассоциироваться и с такими вот маленькими защитниками, — рассказал артист.

Лидер Kalush Orchestra признал, что пока их группа не выступала для ВСУ, не было возможности, однако все впереди. Несмотря на это, в День Независимости Украины коллектив запустил сбор средств на реабилитацию бойцов из Азовстали.

— 24 августа, в течение 24 часов, мы призываем своих подписчиков в соцсетях задонатить по 24 грн — все собранные средства пойдут на реабилитацию наших военных. Отправить средства можно по ссылке, — предложил Псюк.

Отметим, что Kalush Orchestra представляли Украину на Евровидении 2022 и заняли первое место. Во время своего выступления группа обратилась к Европе с призывом спасти Мариуполь и военных с Азовстали.

Несмотря на то что организаторы конкурса могли расценить это как “политический призыв”, коллектив не побоялся дисквалификации и воспользовался возможностью обратиться за помощью.