Третий выпуск Холостяка 12 с Алексом Топольским был полон эмоций. Отношения девушек в доме дали трещину, а Холостяк решился на первый поцелуй. Кого Алекс пригласил к себе домой, а кто пришел на церемонию в одном белье? Как прошел третий выпуск Холостяка 2022, читайте в материале.

Конкуренция на стадионе

Третий выпуск Холостяка 12 стартовал с соревнования участниц. Девушки пришли на стадион, где им предложили проверить совместимость с Алексом Топольским – в интересах, убеждениях и моральных ценностях.

Участницы устроили забег – после каждого круга они подбегали к специальным стойкам с карточками, в которых была описана ситуация или вопрос. По итогу соревнования девушки смогли проверить, насколько их взгляды совпадают с мнением Холостяка.

Сейчас смотрят

На финише забега девушек ждали карточки с заданиями. Пожалуй, выбор этих карточек смог сказать об участницах гораздо больше. У кого-то была возможность устранить соперницу, кому-то пришлось замолчать на неделю, а кто-то решил слить Холостяку недостатки конкуренток.

Больше всего взгляды на жизнь Алекса совпали с Сашиными. Но на свидание отправилась Амина — она похитила один балл у конкурентки и таким образом вырвалась в лидеры. Марина тоже не растерялась и воспользовалась карточкой, чтобы присоединиться к ним.

Дрифт на троих

Для свидания Алекс подготовил Амине и Марине урок экстремального вождения. Сначала инструктор провел мастер-класс и прокатил их с ветерком, а затем девушки с Холостяком сами сели за руль.

После дрифтинга Топольский с участницами отправились перекусить. В ходе индивидуального общения с Холостяком Марина призналась, что в 15 лет сбежала из дома – втайне от родителей забрала документы из школы и уехала учиться в Харьков. Разговор был очень откровенным, и Алекс Топольский впервые рассказал Марине о гибели своего отца – два года назад мужчину сбил автобус.

После разговора с Аминой Алекс отметил естественность и позитив девушки, но также указал, что ему не хватило глубины.

Розы Холостяк решил придержать до церемонии – девушки вернулись в дом с пустыми руками.

Кого Холостяк позвал домой

Григорий Решетник предложил девушкам представить, что они уже живут с Холостяком, и отправить ему фото, которое бы побудило его скорее прийти домой. Участницы восприняли задание с азартом – делали снимки в ванной, бассейне или кровати.

Больше всех выделилась Елизавета, которая сфотографировалась обнаженной в душе. Именно Лизу Топольский пригласил к себе домой и познакомил с кумом и крестником.

Елизавета оказалась разносторонней личностью, что заставило Славу Демина насторожиться.

— Было ощущение, что где-то она свои увлечения додумала. Мне кажется, это многовато, хотя все может быть. Если все это действительно присутствует в ее жизни, то Алексу не будет с ней скучно, — отметил Демин.

Вечер с друзьями закончился поцелуем Алекса и Лизы в щечку – именно такое желание они проиграли в Alias. В дом Лиза вернулась с розой.

Первые ссоры в доме

На этой неделе девушкам не понравились правила хозяйки дома Саши. Они обвинили ее в надменном отношении к остальным участницам и восприятии их как прислуги.

Саша требовала от девушек готовить ей овсянку по утрам, делать массаж и макияж. Такая “королевская” позиция вывела девушек из себя.

— Саша, очень просим тебя относиться по-человечески и уважать границы каждого, — сказала Алина.

Искра во Львове

Топольский пригласил Сашу во Львов – прогуляться улочками своего детства. Они посетили дом, в котором вырос Холостяк, а также спортзал, где занимался Алекс.

Во время чаепития Саша рассказала о своих прошлых отношениях. Теплый вечер сблизил пару, и в какой-то момент Алекс пытался поцеловать девушку в губы, но она увернулась.

— Я хотела его поцеловать. Но я даю возможность мужчине почувствовать себя охотником, которому важно быть главным, быть завоевателем. Быть человеком, который проявил инициативу. На первых этапах – я девушка, которую нужно добиваться, для меня это важно, — объяснила свое поведение Саша.

Несмотря на это, Топольский вручил ей розу.

Накануне церемонии роз Холостяк позвал на индивидуальное общение Вику, Катю и Роксолану.

Затем он решил исполнить желание Юли, у которой на этой неделе была белая роза. Алекс воссоздал для девушки романтическую атмосферу из ее фотографии, а затем подарил ей медленный танец.

На церемонию роз участницы пришли в элегантных черных платьях. А вот Елизавета появилась в кружевном белье – такое задание она получила во время соревнования на стадионе.

В 3 выпуске Холостяк вручил красные розы Саше, Лизе, Юле, Оле, Юле, Саше, Вике, Кате и Марине.

Хозяйкой дома станет Алина, а воспользоваться последним шансом предстоит Амине. На следующей неделе Топольский исполнит желание Роксоланы.