Жена британского принца Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камилла, заболела коронавирусом.

Сейчас она находится на самоизоляции. По данным иноСМИ, 74-летняя Камилла привита тремя дозами вакцины от Covid-19.

Следует отметить, что информация о ее заражении появилась через несколько дней после того, как у принца Чарльза подтвердился коронавирус.

У Камиллы тесты сначала были отрицательные, поэтому она продолжала участвовать в ряде общественных мероприятий. За два дня до заражения принц виделся с Елизаветой II, но у королевы никаких симптомов заболевания с тех пор не обнаружилось.

Ранее стало известно, что герцогиня Камилла получит одно из самых известных драгоценностей из британской казны, когда станет королевой-консортом.

Камилле достанется корона королевы-матери Елизаветы, которая изготовлена из платины. Она украшена 2,8 тыс. бриллиантами и драгоценным камнем Кохинур. Индийский алмаз весом 105,6 карата попал в Британию в середине XIX века в качестве подарка для королевы Виктории.

В этой короне Елизавета была коронована вместе со своим мужем Георгом VI 12 мая 1937 года. Драгоценность была изготовлена ​​специально для королевы-консорта.