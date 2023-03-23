Принц Уильям приехал в Варшаву, чтобы поблагодарить военных за поддержку Украины в войне против России. Также член королевской семьи хотел увидеть, как страна-союзник заботится об украинских беженцах.

Уильям стал первым из своей семьи, кто встретился с военным в Польше без публичных заявлений об этом. Информация была секретной вплоть до его прибытия — помимо военных, он также встретился и с президентом Польши Анджеем Дудой.

Принц поблагодарил британских военных, которые находятся буквально в часе езды от украинской границы. Он сказал, что их работа по наблюдению за ситуацией в Украине очень важна.

Сейчас смотрят

— Я просто хотел лично приехать сюда, чтобы поблагодарить вас за все, что вы делаете, обеспечивая всем безопасность и следя за происходящим. Так что просто большое спасибо за то, что вы делаете каждый день, — заявил военным Уильям.

Член королевской семьи также побывал в одном из центров для беженцев в Варшаве, где разместилось около 300 женщин и детей, прибывших в страну недавно.

Это была первая поездка Уильяма с 2017 года в Польшу — тогда он приехал вместе со своей женой.

В феврале король Чарльз III посетил украинских военнослужащих, которые проходят обучение в Великобритании. Монарх лично увидел, как инструкторы учат украинских военных атаковать позиции врага.