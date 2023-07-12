Первая леди Украины Елена Зеленская вышла на центральной площади Вильнюса в красивой вышиванке. Это работа локального бренда, а образ Елены был уместен на митинге на поддержке Украины.

Так, Зеленская прибыла в столицу Литвы со своим мужем, президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит главной пары страны был обусловлен саммитом НАТО, который проходит в Вильнюсе 11-12 июля.

— Вместе начали визит в Литву — это важная поездка по случаю Саммита НАТО. Благодарны президентской чете Литвы Гитанасу Науседе и Диане Науседене за традиционно теплую встречу. Сегодня над столицей Литвы подняли украинский флаг из Бахмута. Это символ того, что никогда снова литовцам не придется сражаться против российских солдат. Также звучал и наш гимн — это не просто крепкая дружба, а и символ того, что на пути к своей цели мы всегда будем союзниками, — заявил первая леди.

Елена Зеленская красуется на снимках в вышиванке от украинсого бренда GUNIA Project. Это белая рубашка с высоким воротником, а на рукавах — вышивка черными нитками в борщевском стиле.

Эмма Уотсон показалась в уникальном платье Образы знаменитостей и звезд могут не только восхищать, но и удивлять —, которое парило в воздухе. Это платье от бренда Loewe — у дизайнера есть целая коллекция одежды, которая под определенным углом создает визуальную иллюзию.