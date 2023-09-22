Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась в Белом доме с женой президента США Джилл Байден. Для визита Зеленская выбрала деловой костюм молочного цвета с удлиненным пиджаком и широкими брюками. Элегантный силуэт супруга президента Украины дополнила остроносыми серыми туфлями, волосы подобрала, а на сердце прикрепила брошь в виде карты Украины. Это украшение мы уже видели у Зеленской на Саммите первых леди и джентельменов в Киеве.

Образ Джилл Байден контрастировал с аутфитом Елены Зеленской. На встречу первая леди США надела темно-синее платье-футляр до колен, с двумя рядами пуговиц. Строгость образа смягчили оригинальные туфли.

Елена Зеленская вспомнила, как вскоре после полномасштабного российского вторжения Джилл Байден приехала в Украину. Вместе они посетили больницы и вынужденных переселенцев.

Сейчас смотрят

— Вот так, в разных сферах, во время разных встреч и визитов, мы повсеместно чувствуем поддержку США. Потому что стойкости — и моральной, и физической — очень нужна поддержка. Ощущение, что ты не один, что твои ценности разделяют. Спасибо всем, кто дает это Украине! — подчеркнула Зеленская.

Первая леди Украины сообщила, что во время разговора с коллегой у нее родилась инициатива, о которой скоро все узнают. Елена Зеленская убеждена, этот проект сделает мир лучше.