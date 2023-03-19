Исполнительница Оля Полякова призналась честно, считает ли свою коллегу Тину Кароль конкуренткой, а также вспомнила их конфликт в прошлом.

По словам Оли, они с Тиной не соревнуются за титул главной артистки страны, а их аудитории и вовсе разные. Полякова подчеркнула, что Украина — большая страна, а потому две певицы для нее — мало для нашего шоу-бизнеса.

— Я думаю, что хватит тронов. Их можно поставить штук 10 и их еще будет мало. Большой шоу-бизнес должен быть. Нас мало. Нам нужно, чтобы у людей были деньги для того, чтобы ходить на концерты. А с титулами мы разберемся и как-то поделим. Сейчас это вообще смешно, — отметила певица.

Оля говорит, что если у них и были конфликты с Тиной Кароль, то они в большей мере были “высосаны из пальца”. Напомним, в 2021 году Полякова назвала свою коллегу плакальщицей, после чего сразу же принесла извинения, отметив, что вовсе не хотела обидеть певицу.

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— Было у меня с той же Тиной, ну что-то я п**данула, если честно. Ну это была такая, некрасивая, не то, чтобы не красивая. Я не это имела в виду, но так сделали. Меня немножко подставили. Когда я неправа, я всегда извиняюсь. Я извинилась в тот же день, когда вышел этот сюжет. А потом мы уже помирились, — вспоминает Оля.

Она добавила, люди должны понимать, что все эти скандалы — они для развлечения, они искусственные. Никто не враждует, никто по большому счету не конкурирует.