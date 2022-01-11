Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум поразила сеть фотографиями в откровенном наряде.

На личной странице в Instagram звезда поделилась фото, на которых позирует в длинном желтом платье без белья. Все внимание привлекает открытая спина, плавно переходящая в разрез на левой ноге.

— Это мое новое любимое платье, — написала Хайди Клум.

Комментарии под публикацией недоступны, поэтому поклонники не смогли оставить свои отзывы под постом 48-летней супермодели.

Автором откровенного наряда стал норвежский дизайнер Питер Дундас. Он – бывший креативный директор знаменитого итальянского дома моды Roberto Cavalli.

В 2021 году дизайнер запустил свой бренд одежды. Он был автором многих образов для певицы Бейонсе, которая одевала наряды Питера на красные дорожки и церемонию вручения музыкальной премии Грэмми.

Напомним, что Хайди Клум приобрела популярность в 1998 году, когда ее фото в купальнике было напечатано на обложке американского журнала Sports Illustrated. Позже Клум стала одной из ведущих моделей бренда нижнего белья Victoria’s Secret.

В 2008 году она вошла в список 15 самых богатых моделей мира по данным Forbes. Модель замужем в третий раз. Сейчас она состоит в браке с немецким музыкантом Томом Каулицем.