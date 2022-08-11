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С озвучкой Вин Дизеля: вышел мультсериал Я есть Грут

11 августа 2022, 12:43
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
С озвучкой Вин Дизеля: вышел мультсериал Я есть Грут

На стриминговом сервисе Disney+ 10 августа состоялась премьера мультсериала Я есть Грут. Он состоит из пяти короткометражок.

Главный герой — малыш Грут из Стражей галактики. Озвучивает его американский актер Вин Дизель.

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Мультфильм снят в фотореалистическом стиле анимации. В основе сюжета — путешествие Грута по космосу, во время которых он сталкивается с разными необычными ситуациями. Длительность всех серий вместе — 20 минут.

Отметим, главный герой произносит лишь одну фразу — Я есть Грут. Посмотреть сериал на украинском языке можно на платформе UASerials.

Стоит отметить, что этот мультфильм — часть четвертой фазы Кинематографической вселенной Marvel.

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Теги
Disney Marvel Мультфільм
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