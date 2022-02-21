Украинская певица и главная героиня романтического реалити Злата Огневич поразила откровенными снимками.
На личной странице в Instagram она обнародовала серию фото, на которых позирует топлес, прикрываясь букетом белых лилий. Свой образ Злата дополнила афрокосичками и нежным макияжем.
Злата призналась, что сейчас пытается прислушаться к своим ощущениям и следовать внутреннему компасу.
– Я вообще теперь очень внимательно прислушиваюсь к своим ощущениям. Называю это внутренним компасом. Если стрелка дрожит, некомфортно – идти туда не стоит. И еще очень классное наблюдение: чем больше вы оправдываете то, чем занимаетесь или человека, с которым у вас отношения, или работу (нелюбимую, но такую нужную), тем больше это чуждо вам. Истина не нуждается в оправдании, – написала певица.
В комментариях поклонники забросали Злату комплиментами и отметили, что ей очень идет новая прическа.
- Великолепные фото! Тебе безусловно идут косички!
- Злата, это просто вау! Вот бы каждая рабочая неделя начиналась такими фото.
- Невероятно красивые фото!
- Какая, вы невероятная! Фотографии очень крутые!
- Сохранила вас как референс для картины! – пишут в комментариях.
Недавно Злата Огневич рассказала о своей первой любви. Певица призналась, что первые серьезные отношения случились, когда она была студенткой столичного института музыки имени Глиера. Эту историю любви она всегда вспоминает с трепетом и благодарностью.