Украинская певица и главная героиня романтического реалити Злата Огневич поразила откровенными снимками.

На личной странице в Instagram она обнародовала серию фото, на которых позирует топлес, прикрываясь букетом белых лилий. Свой образ Злата дополнила афрокосичками и нежным макияжем.

Злата призналась, что сейчас пытается прислушаться к своим ощущениям и следовать внутреннему компасу.

– Я вообще теперь очень внимательно прислушиваюсь к своим ощущениям. Называю это внутренним компасом. Если стрелка дрожит, некомфортно – идти туда не стоит. И еще очень классное наблюдение: чем больше вы оправдываете то, чем занимаетесь или человека, с которым у вас отношения, или работу (нелюбимую, но такую ​​нужную), тем больше это чуждо вам. Истина не нуждается в оправдании, – написала певица.

В комментариях поклонники забросали Злату комплиментами и отметили, что ей очень идет новая прическа.

Великолепные фото! Тебе безусловно идут косички!

Злата, это просто вау! Вот бы каждая рабочая неделя начиналась такими фото.

Невероятно красивые фото!

Какая, вы невероятная! Фотографии очень крутые!

Сохранила вас как референс для картины! – пишут в комментариях.

Недавно Злата Огневич рассказала о своей первой любви. Певица призналась, что первые серьезные отношения случились, когда она была студенткой столичного института музыки имени Глиера. Эту историю любви она всегда вспоминает с трепетом и благодарностью.