Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персони

С новой прической и букетом лилий: Злата Огневич снялась топлес

21 февраля 2022, 15:06
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Злата Огнєвіч
Источник: Злата Огневич

Украинская певица и главная героиня романтического реалити Злата Огневич поразила откровенными снимками.

На личной странице в Instagram она обнародовала серию фото, на которых позирует топлес, прикрываясь букетом белых лилий. Свой образ Злата дополнила афрокосичками и нежным макияжем.

Злата призналась, что сейчас пытается прислушаться к своим ощущениям и следовать внутреннему компасу.

– Я вообще теперь очень внимательно прислушиваюсь к своим ощущениям. Называю это внутренним компасом. Если стрелка дрожит, некомфортно – идти туда не стоит. И еще очень классное наблюдение: чем больше вы оправдываете то, чем занимаетесь или человека, с которым у вас отношения, или работу (нелюбимую, но такую ​​нужную), тем больше это чуждо вам. Истина не нуждается в оправдании, – написала певица.

В комментариях поклонники забросали Злату комплиментами и отметили, что ей очень идет новая прическа.

  • Великолепные фото! Тебе безусловно идут косички!
  • Злата, это просто вау! Вот бы каждая рабочая неделя начиналась такими фото.
  • Невероятно красивые фото!
  • Какая, вы невероятная! Фотографии очень крутые!
  • Сохранила вас как референс для картины! – пишут в комментариях.

Недавно Злата Огневич рассказала о своей первой любви. Певица призналась, что первые серьезные отношения случились, когда она была студенткой столичного института музыки имени Глиера. Эту историю любви она всегда вспоминает с трепетом и благодарностью.

Читайте также:
Злата ОгнєвічМожет сделать все, что захочет: Огневич рассказала о деле с преследователем

Теги
Злата Огневич
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь