Уже совсем скоро, 14 февраля, мы будем отмечать День святого Валентина. А значит, время готовиться. Возможно, вы отправитесь на свидание со своей второй половинкой, а для этого необходимо подобрать праздничный образ. Многие на эту дату делают также тематический маникюр.

Записываясь к ногтевому мастеру, мы не всегда знаем, какой дизайн хотим сделать. Факты ICTV собрали интересные варианты маникюра на День святого Валентина 2023, чтобы вам было проще определиться.

Актуальный маникюр на 14 февраля — дизайн с сердечками. Их можно нанести как на все ногти, так и на некоторые. Цвет также может быть любой.

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Главный символ праздника — валентинки, которые обычно делают в форме сердца. Как правило они красные или розовые, так что маникюр в этих цветах будет актуален на День всех влюбленных.

Актуальным будет и дизайн ногтей с тематическими надписями, например, словом Любовь.

Если не хотите слишком подвязываться к празднику, тогда сделайте маникюр с блестками. Это также может быть светоотражающий лак, который всегда выглядит празднично, стильно и ярко.