Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер сдают свой дом в аренду. Пожить в недвижимости знаменитостей на пляже может каждый желающий, заранее забронировав место.

Так, дом расположен в Санта-Барбаре в Калифорнии — оценить интерьер, стоимость и правила аренды можно на сайте Airbnb.

Гости смогут не только отдохнуть в одной из двух спален, но и приготовить завтрак на кухне. На улице на открытой терассе расположен джакузи, с которой открывается вид на море и выход сразу на пляж.

Звездная пара также составила список советов, что можно сделать во время отдыха в пляжном доме.

— Во время вашего пребывания наслаждайтесь всем, что может предложить наш пляжный дом. Вы можете наслаждаться чашкой кофе на пляже, прогуляться тропами поблизости и увидеть великолепные виды, оценить закуски и побывать в магазинах вблизи и купаться в летних лучах, — сообщается на сайте Airbnb.

Похоже, акция единоразовая — забронировать жилье можно с 16 по 19 августа, и он рассчитан на 4 гостя.

Напомним, что Кутчер и Кунис собрали $35 млн на помощь Украине в первые недели полномасштабного вторжения. Не секрет, что Мила родом из Черновцов, и она гордится тем, что украинка.