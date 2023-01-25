Певица София Ротару поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения. Сегодня, 25 января, лидеру нашей страны страны исполняется 45 лет.

В Instagram-stories Ротару обнародовала портрет Зеленского, который, очевидно, сделан в его кабинете. На фото — президент в патриотической футболке на фоне сине-желтого флаг.

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— С днем рождения, господин президент, — кратко написала артистка.

Стоит отметить, что сегодня все звезды украинского шоу-бизнеса поздравляют Владимира Зеленского с днем рождения. Они желают ему долгих лет жизни, победы, а также просят беречь себя.