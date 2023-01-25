Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

С днем рождения, господин президент: София Ротару поздравила Владимира Зеленского

25 января 2023, 14:37
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
София Ротару
Источник: София Ротару

Певица София Ротару поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения. Сегодня, 25 января, лидеру нашей страны страны исполняется 45 лет.

В Instagram-stories Ротару обнародовала портрет Зеленского, который, очевидно, сделан в его кабинете. На фото — президент в патриотической футболке на фоне сине-желтого флаг.

София Ротару поздравила Владимира Зеленского

Сейчас смотрят

— С днем рождения, господин президент, — кратко написала артистка.

Стоит отметить, что сегодня все звезды украинского шоу-бизнеса поздравляют Владимира Зеленского с днем рождения. Они желают ему долгих лет жизни, победы, а также просят беречь себя.

Читайте также:
Тина КарольНе празднует с 25 лет: Тина Кароль показала, как начался ее день рождения

Теги
Владимир Зеленский День народження София Ротару
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь