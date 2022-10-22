Певица Jerry Heil вернулась на свой День рождения в Украину из США. Звезда преодолела более 7 тыс. км, чтобы отпраздновать важный для себя день на родине.

Об этом артистка рассказала в Instagram, попозировав с букетом хлопка, который ассоциируется со временно оккупированными территориями.

Так, в 2022 году Jerry Heil исполнилось 27 лет, в связи с чем пора делать серьезные перемены в жизни — к примеру, заводить котов, чтобы не было одиноко.

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— Друзья скинулись на хлопок к моему Дню рождению. 27 лет. Этот день настал: мы собираем на 40 котов для Jerry. Банка в Telegram-канале, — отшучивается певица о своем возрасте.

Исполнительница призналась, что очень любит пожелания на День рождения, и основное уже загадала, и даже задула свечи. Вполне возможно, что это касается мирного неба над Украиной, или же больших неудач у нежелательных соседей.

Напомним, что сейчас Jerry Heil проходит обучение в США. Звезда отправилась учиться в музыкальный колледж Беркли в Бостоне, где проведет следующие четыре года. Артистка предупредила, что отказываться от своей карьеры не собирается, и фанатам из Украины приготовила много интересных проектов.