Актер Тарас Цымбалюк показал себя в военной форме и с оружием в руках. Артист удивил фанатов, хоть и на службу не пошел.

Снимком звезда сериалов поделился в Instagram, где и раскрыл все подробности.

Как оказалось, артист снимается в сериале на военную тематику Зв’язок, премьера которого состоится уже осенью на Новом канале. Проект покажет, как изменилась жизнь в Киеве после полномасштабного вторжения. Зрители увидят, как в столице переживали ракетные обстрелы, постоянные отключения электричества и поддерживали связь с близкими на расстоянии.

Судя по форме и оружию, Тарас сыграет украинского защитника, который смело дает отпор оккупантам.

Впрочем, пользователи сети далеко не все позитивно отреагировали на снимки Цымбалюка в форме:

Кому-то съемки, а кому-то такая горькая реальность.

Чтобы перенести в кино настоящие ощущения и эмоции военных и войны, возможно, действительно стоит побывать в рядах ВСУ.

С первого взгляда подумала, что и вас призвали, как Козловского.

Напомним, что Цымбалюк уже получал повестку. Артист пришел в ТЦК, где прошел медосмотр и ждет своей очереди на мобилизацию. Тарас признался, что у него не лежит душа к военному делу.