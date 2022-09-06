Певец Владимир Дантес презентовал клип на песню Not a Refugee. Видео, как и сама композиция, посвящено украинским беженцам, которые вынуждены были покинуть свой дом.

Ролик состоит из личных архивов певца и его подписчиков, у которых он просил поделиться моментами прошлой жизни. В клипе можно увидеть и возлюбленную артиста, дизайнера Дашу Кацурину.

Сейчас смотрят

— Я впервые просил людей сбрасывать мне свои архивные видео и снимать новые. Я в первый раз получал столько кайфа и наслаждения от монтажа и результата. Мы с командой сделали это видео вместе с вами – все ваши и мои счастливые и грустные моменты, ностальгия, печаль, страх, надежда и уверенность. Все воспоминания и ожидания собрали вместе, прибавили немного веры — и вышло это видео, — написал Дантес в Instagram.

Певец добавил, что клип для тех, кто покинул свой дом, но знает, что вернется.

— Оно для счастливых встреч со слезами на глазах. Оно для еще более ярких воспоминаний возвращения домой, — подчеркнул Владимир.

Саму песню артист написал в апреле, а презентовал 2 сентября.