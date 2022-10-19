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Юрия Андруховича наградили премией Гейне-2022 от Дюссельдорфа

19 октября 2022, 17:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Юрій Андрухович
Источник: УНИАН

Украинский поэт, переводчик и прозаик Юрий Андрухович получил немецкую премию Гейне-2022 от Дюссельдорфа.

Премия в размере €50 тыс. будет вручена Андруховичу на церемонии 13 декабря, по случаю 225-летия со дня рождения Генриха Гейне. Сообщает Trend Detail News.

Андрухович переводил на украинский язык поэзию Райнера Марии Рильке, Уильяма Шекспира, прозу Роберта Вальзера и других авторов.

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— Его награждением Дюссельдорф почтил решительного защитника европейских ценностей, который предан свободной и независимой Украине с тесными связями с Европой, — комментирует мэр города Стефан Келлер.

Также политик добавил, что награда является напоминанием о необходимости продолжать проявлять солидарность с Украиной и украинским народом.

Сам Юрий сказал, что почтен таким вниманием со стороны Германии.

— Теперь я поеду на Франкфуртскую книжную ярмарку как лауреат премии Гейне, — отметил поэт.

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поет Премія
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