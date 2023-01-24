Участница Холостяка 12 Юлия Кавчук впервые показала своего парня, отношения с которым у нее зародились после проекта.

Сейчас девушка проживает в Дубаи, там она и познакомилась со своим возлюбленным. Им оказался бразильский футболист.

В Instagram-stories Юля обнародовала селфи, на котором влюбленные смотрят в камеру и улыбаются. Фото в соцсети было не долго, немного позже Кавчук его удалила.

Сейчас смотрят

— Ну ладно… Может завтра удалю. Я веселюсь, потому что безработная теперь, а он — работает. Считаю — идеально, — написала Юля.

Стоит отметить, Кавчук не единственная участница, которая построила отношения после проекта. Так, финалистка Холостяка 12 Саша Мудрая встречается с американцем, о чем рассказала ее подруга Виктория Варлей. Сама же она и вовсе вышла замуж за бизнесмена.

Фото: Юля Кавчук