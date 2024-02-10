Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала о будущем туре по Украине, но без остальных участников коллектива. Так, звезда будет выступать с акустической программой.

Украинский тур Юлии Саниной без The Hardkiss: что известно

Так, в одно из недавних интервью Санина заявила, что скоро отправится в тур, но без The Hardkiss и даже без своего мужа Валерия Бебко, гитариста коллектива.

— Это такая специальная акустическая программа. Будет нечто другое — рояль, виолончель, саксофон, песни The Hardkiss. Однако, это будет скорее мое, чем ребят. Программа для маленьких залов — там мы сможем быть уверенности в безопасности людей. И это единственный формат, на который я решилась, — подытожила Санина.

Напомним, что в ноябре 2023-го Санина рассказала, почему The Hardkiss не выступает в Украине. Артистка отметила, что это небезопасно, и она боится это делать. К примеру, коллектив должен был выступать на НСК Олимпийский дважды, но идею пришлось переносить. Причем было продано 30 тыс. билетов. Уже тогда музыканты думали, как будут проводить концерты в другом формате.