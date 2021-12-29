Украинская блогерша Саша Бо поделилась новым романтическим фото со своим любимым Платоном Тарнавским.
На личной странице в Instagram она обнародовала снимок, на котором позирует вместе с избранником возле зеркала.
Однако подписчиков Саши больше заинтересовало не само фото. В комментариях пользователи сети отметили, что младший сын блогерши Евгений очень похож на ее нового парня Платона.
- Женюх – копия Платона.
- Мне одной кажется, что Женюх здесь присутствует? Но вы все равно шикарны!
- Та копия. Он не похож ни на Сашу, ни на Игоря. А вот копия нового бойфренда.
- На этого мужчину очень похож Женя.
- Ее дети очень похожи на этого парня.
- Даня на Платона похож.
- Хоть убейте меня, но Женюх 1 в 1 с этим мужчиной. Похожие, капец, — пишут в комментариях.
Саша Бо не стала молчать и ответила подписчикам, отметив, что сын похож на нее.
– Женюх на меня похож. А мы с Платоном между собой, – написала Саша Бо.
Напомним, что новый избранник Саши Бо является ее одногруппником. Они вместе учились в Ивано-Франковском медицинском университете.
Стоит отметить, что Саша Бо развелась со своим мужем Игорем Пустовитом лишь 20 декабря. Экс-супруги состояли в браке шесть лет.
Впервые о своем разрыве они объявили в июле 2021 года. Тогда блогерша публично заявила, что в браке она неоднократно становилась жертвой эмоционального насилия со стороны мужа.
В свою очередь, Игорь рассказал, что Саша его унижала и критиковала. Экс-супруги воспитывают двух сыновей – Данила и Евгения.