Украинская блогерша Саша Бо поделилась новым романтическим фото со своим любимым Платоном Тарнавским.

На личной странице в Instagram она обнародовала снимок, на котором позирует вместе с избранником возле зеркала.

Однако подписчиков Саши больше заинтересовало не само фото. В комментариях пользователи сети отметили, что младший сын блогерши Евгений очень похож на ее нового парня Платона.

Женюх – копия Платона.

Мне одной кажется, что Женюх здесь присутствует? Но вы все равно шикарны!

Та копия. Он не похож ни на Сашу, ни на Игоря. А вот копия нового бойфренда.

На этого мужчину очень похож Женя.

Ее дети очень похожи на этого парня.

Даня на Платона похож.

Хоть убейте меня, но Женюх 1 в 1 с этим мужчиной. Похожие, капец, — пишут в комментариях.

Саша Бо не стала молчать и ответила подписчикам, отметив, что сын похож на нее.

– Женюх на меня похож. А мы с Платоном между собой, – написала Саша Бо.

Напомним, что новый избранник Саши Бо является ее одногруппником. Они вместе учились в Ивано-Франковском медицинском университете.

Стоит отметить, что Саша Бо развелась со своим мужем Игорем Пустовитом лишь 20 декабря. Экс-супруги состояли в браке шесть лет.

Впервые о своем разрыве они объявили в июле 2021 года. Тогда блогерша публично заявила, что в браке она неоднократно становилась жертвой эмоционального насилия со стороны мужа.

В свою очередь, Игорь рассказал, что Саша его унижала и критиковала. Экс-супруги воспитывают двух сыновей – Данила и Евгения.