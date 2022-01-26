Украинская группа Cloudless попала в список финалистов национального отбора на Евровидение 2022.

В состав коллектива входят четыре участника: Антон Панфилов, Юрий Каналош, Виктор Жуков и Александр Ковачев.

Группа была создана в 2017 году, тогда же она и приобрела широкую популярность благодаря песне Між світами, ставшей саундтреком к телесериалу Школа.

Также песни Cloudless звучат в сериалах Папаньки, Сидоренко-Сидоренко, фильме Встреча одноклассников и многих развлекательных шоу: Хата на тата, Кохання на виживання, Чотири весілля, Зважені та щасливі.

В 2017-2018 годах группа исполняла поп-электронные песни. В 2019 году Cloudless выпустил поп-рок альбом Маяк об экзистенциальном поиске и преодолении, впрочем, почти сразу группу покинул вокалист и автор песен Евгений Тютюнник и коллектив объявил о прекращении существования.

Однако спустя время Cloudless вернулся с новыми участниками и звучанием. В группу присоединились гитарист Михаил Шатохин, а также участник 10 сезона Х-фактор Юрий Каналош.

В конце концов коллектив решил заявить о себе и стать участником национального отбора на Евровидение 2020 с синглом Drown Me Down.

В этом году в финале нацотбора на Евровидение 2022 Cloudless выступит с песней All be Alright. По словам участников группы, это трек-манифест, который провозглашает: что бы ни случилось, в итоге все будет хорошо.