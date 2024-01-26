Их все устраивает: Вячеслав Довженко рассказал о коллегах и родственниках из РФ

Популярный актер театра и кино Вячеслав Довженко рассказал, общается ли он со своими коллегами в РФ и есть ли у него там родственники. Как оказалось, в России у него есть близкие.

Довженко рассказал, поддерживает ли связь с коллегами и родственниками в РФ

В интервью с Алиной Доротюк Вячеслав заверил, что ни с кем не общается из России.

— Абсолютно точно могу сказать, что ни с не поддерживают отношения и максимально поудалял всех из соцсетей. У меня была история, когда наши украинские коллеги попросили меня обратиться к российским актерам, ведь я снимался с ними. Составили целую категорию вопросов, которые я должен был с ними поднять. Тогда я записал нашим обращение и объяснил, что в этом нет смысла. Они тебя не поймут. Невозможно дураку доказать что он дурак, — заявил Довженко.

Актер добавил, что все, кто хотел высказаться после 24 февраля, уже это сделали. Ну а если россияне молчат — значит их все устраивает.

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— Никто не выходил со мною на связь с началом полномасштабной войны из РФ. У меня даже есть родственники из Ярославля — они по маминой линии, двоюродные братья и сестры. Но контакт был после смерти тетки, а вот после 24 февраля — тишина, — признался артист.

Впрочем, не только россиян устраивает война в Украине — ранее Анна Кошмал рассказала о неприятной встрече в Кишиневе. Там местные жители высмеяли ее за то, что она отказалась разговаривать на русском. Впрочем, впечатление о столице молдовы актриса не стала делать на фоне нескольких пророссийских жителей.

Фото: Вячеслав Довженко