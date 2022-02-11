Американская актриса Дженнифер Энистон 11 февраля празднует свой день рождения. Звезде исполнилось 53 года.

Дженнифер снялась в огромном количестве фильмов и сериалов, и даже дарила свой голос персонажам мультфильмов.

Энистон может похвастаться огромным количество полученных наград за свою актерскую карьеру. Среди них — Золотой глобус, Эмми, Премия Гильдии киноактёров США, Голливудская Аллея славы.

Она также была и по другую сторону камеры — в качестве режиссера или продюсера. Энистон занималась созданием фильмов с 2006 по 2017 год. Среди известных картин — Укради мою жену, Торт и Желтые птицы.

Помимо карьеры в кино, она активно занимается собственным бизнесом. В сентябре 2021 она презентовала собственный косметический бренд LolaVie, который будет выпускать средства для волос и кожи. Еще в 2010 году актриса выпустила под маркой LolaVie собственный парфюмерный аромат.

В честь дня рождения Дженнифер Энистон Факты ICTV подготовили тест, чтобы узнать, насколько хорошо вы знакомы с ролями звезды. Вам предстоит узнать, из какого фильма кадры с актрисой.

И хотя Дженнифер во всю занимается продвижением собственного косметического бренда, она не против показать свое лицо без косметики. Актриса отметила, что от влажной погоды ее волосы становятся пушистыми и непослушными. В комментариях поклонники забросали Энистон комплиментами. Они отметили, что для своего возраста звезда прекрасно выглядит без макияжа. Селфи актрисы набрало более 3,5 млн. лайков.