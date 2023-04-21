Певица Jerry Heil презентовала новую песню На небі ні зорі. Вместе с ней она представила лирическое черно-белое видео.

Героиня композиции — обычная девушка, которую знают в ее маленьком городе за простоту и искренность. В куплетах мы слышим, что она куда-то быстро собирается, а именно под Бахмут, поскольку там — он.

Девушка бросает в машину необходимые ему вещи. Но самое главное — она везет свою любовь, которая будет греть его сердце, когда он снова пойдет в бой.

По словам Jerry Heil, песня На небі ні зорі о той любви, на которой держится Украина.

— Я поняла, что любовь среди войны самая настоящая, самая чистая и обнаженная, поскольку надо иметь большую смелость, чтобы решиться любить, и большую волю, чтобы верить, что твой человек вернется с фронта, — отметила исполнительница.