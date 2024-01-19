Стали известны имена ведущих Нацотбора на Евровидение 2024. Один из них — Тимур Мирошниченко — неизменный голос конкурса в Украине.

Кто стал ведущим Нацотбора на Евровидение 2024

Компанию Тимуру Мирошниченко составят фронтвумен группы The Hardkiss Юлія Саніна и стендап-комик Василий Байдак.

В финале Нацотбора, который состоится уже 3 февраля, звездная тройка ведущих будет работать как вместе на главной сцене, так и отдельными парами в определенных зонах.

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Напомним, Тимур Мирошниченко с 2005 года комментирует все конкурсы Евровидения, поэтому и является неизменным ведущим. В своем Instagram он сказал, что для него это очень важно, ведь он уже 19 лет состоит в этой “семье”.

В свою очередь, Юлия Санина была одной из ведущих Евровидения 2023, которое проходило в Великобритании. Певица призналась, что тогда это оставило незабываемый след в ее жизни, а более яркого творческого события представить сложно.

А вот комик Василий Байдак попробует себя в роли ведущего Нацотбора впервые.

К слову, за право представлять Украину поборются 11 участников. Все песни и порядок выступления финалистов — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Тимур Мирошниченко, Юлия Санина, Василий Байдак